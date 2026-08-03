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St. Denis Medical

Mama Bär aktiviert

ProSiebenStaffel 2Folge 2vom 03.08.2026
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Folge 2: Mama Bär aktiviert

21 Min.Folge vom 03.08.2026Ab 12

Als Bruce verletzt zur Arbeit erscheint, schlägt Joyce Alarm und fordert höhere Sicherheitsstandards für das Krankenhaus. Da das Budget jedoch keine großen Sprünge zulässt, organisiert sie kurzerhand einen improvisierten Selbstverteidigungskurs für die Belegschaft. Alex hält dies für keine gute Lösung und schaltet die Presse ein - bis ein Blick auf das Überwachungsvideo des benachbarten Supermarkts enthüllt, wer wirklich hinter dem Angriff steckt.

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