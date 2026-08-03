Hol mich in den Pod, Bruder!Jetzt kostenlos streamen
St. Denis Medical
Folge 3: Hol mich in den Pod, Bruder!
21 Min.Folge vom 03.08.2026Ab 12
Als Joyce einen nagelneuen Ganzkörperscanner im St. Denis installieren lässt, dürfen alle Mitarbeiter ihn kostenlos ausprobieren - mit unerwarteten Folgen. Bruce muss ein überraschendes Scan-Ergebnis verkraften, und zwischen ihm und Matt entbrennt ein stiller Wettkampf um die bessere Körperverfassung. Alex hingegen schwört auf totale Transparenz in ihrer Beziehung, doch Rons hartnäckiges Nachhaken bringt eine harmlose Lappalie ins Rollen.
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