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St. Denis Medical

Hol mich in den Pod, Bruder!

ProSiebenStaffel 2Folge 3vom 03.08.2026
Hol mich in den Pod, Bruder!

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St. Denis Medical

Folge 3: Hol mich in den Pod, Bruder!

21 Min.Folge vom 03.08.2026Ab 12

Als Joyce einen nagelneuen Ganzkörperscanner im St. Denis installieren lässt, dürfen alle Mitarbeiter ihn kostenlos ausprobieren - mit unerwarteten Folgen. Bruce muss ein überraschendes Scan-Ergebnis verkraften, und zwischen ihm und Matt entbrennt ein stiller Wettkampf um die bessere Körperverfassung. Alex hingegen schwört auf totale Transparenz in ihrer Beziehung, doch Rons hartnäckiges Nachhaken bringt eine harmlose Lappalie ins Rollen.

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