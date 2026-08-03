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St. Denis Medical

Zwei Ärzte, eine Konferenz

ProSiebenStaffel 2Folge 4vom 03.08.2026
Zwei Ärzte, eine Konferenz

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St. Denis Medical

Folge 4: Zwei Ärzte, eine Konferenz

21 Min.Folge vom 03.08.2026Ab 12

Im St. Denis Medical findet die Woche der Wertschätzung für die Pflege statt, und Joyce legt sich mächtig ins Zeug - mit selbstbemalten Steinen als Dankeschön für ihr Team. Als einer dieser Steine jedoch im Mülleimer landet, ist die Stationsleiterin tief verletzt. Indes liefern sich Alex und Matt ein unerwartetes Rennen um die begehrte Auszeichnung "Großes Herz". Auf einer Medizinerkonferenz versucht der überdrehte Bruce, Ron aus seiner Reserve zu locken ...

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