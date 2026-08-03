St. Denis Medical
Folge 5: Ein starker Kaffee
21 Min.Folge vom 03.08.2026Ab 12
Als Alex' einstige Mentorin Pam als Schwangerschaftsvertretung auf die Station zurückkehrt, weht plötzlich ein rauerer Wind in der Notaufnahme. Mit ihrer scharfen Zunge und ihren unbarmherzigen Methoden bringt sie nicht nur das gesamte Team gegen sich auf, sondern stellt auch Alex' Führungsstil infrage. Währenddessen versuchen Matt und Serena, der Ursache für die emotionalen Probleme eines Patienten auf den Grund zu gehen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick