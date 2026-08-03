Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
St. Denis Medical

Ein starker Kaffee

ProSiebenStaffel 2Folge 5vom 03.08.2026
Ein starker Kaffee

Ein starker KaffeeJetzt kostenlos streamen

St. Denis Medical

Folge 5: Ein starker Kaffee

21 Min.Folge vom 03.08.2026Ab 12

Als Alex' einstige Mentorin Pam als Schwangerschaftsvertretung auf die Station zurückkehrt, weht plötzlich ein rauerer Wind in der Notaufnahme. Mit ihrer scharfen Zunge und ihren unbarmherzigen Methoden bringt sie nicht nur das gesamte Team gegen sich auf, sondern stellt auch Alex' Führungsstil infrage. Währenddessen versuchen Matt und Serena, der Ursache für die emotionalen Probleme eines Patienten auf den Grund zu gehen.

Weitere Folgen in Staffel 2

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

St. Denis Medical
ProSieben
St. Denis Medical

St. Denis Medical

Alle 2 Staffeln und Folgen