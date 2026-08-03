Ich habe eine Frau auf dem Tisch zurückgelassenJetzt kostenlos streamen
St. Denis Medical
Folge 6: Ich habe eine Frau auf dem Tisch zurückgelassen
21 Min.Folge vom 03.08.2026Ab 12
Matts Exfrau Violet taucht überraschend in der Notaufnahme auf. Als sich herausstellt, dass sie schwer krank ist, muss Matt ihr Gefühle vorspielen, damit sie sich trotz ihres Glaubens operieren lässt. Währenddessen buhlen Bruce und der Krankenhauskaplan Steve um dieselbe Ärztin, merken jedoch schnell, dass sie als Duo besser funktionieren. Gleichzeitig wirbelt Joyce durch die Notaufnahme, um die Patientenzahlen zu steigern - sehr zum Leidwesen von Alex und Val.
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