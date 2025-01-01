Zum Inhalt springenBarrierefrei
Stefanie - Eine Frau startet durch

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 26
Folge 26: Jeder für sich

45 Min.Ab 12

Zu Stefanies Überraschung wird ihr Ex-Mann und Alex' Vater Peter eingeliefert. Peter ist an Krebs erkrankt und hat bereits eine erfolglose Chemotherapie hinter sich. Stefanie schlägt eine Knochenmarktransplantation vor, die Spenderdatei ist jedoch negativ. Die letzte Rettung scheint Alex zu sein, doch der will seinen Vater auf keinen Fall sehen ...

