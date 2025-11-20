Staffel 1Folge 3vom 20.11.2025
Im SchlepptauJetzt kostenlos streamen
Storage Wars: Barry's Best Buys
Folge 3: Im Schlepptau
43 Min.Folge vom 20.11.2025Ab 12
Obwohl Barry oft als Einzelgänger auf den Auktionen erscheint, gehen seine Begleiter in die Geschichte von "Storage Wars" ein. Von hübschen Frauen, über Hellseherinnen zu Schlepp-Gehilfen: Wenn es hart auf hart kommt, verlässt Barry sich gerne auf seine Freunde.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Storage Wars: Barry's Best Buys
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Auktion, Sammlerstücke, Reality
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren