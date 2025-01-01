Vor TV
Storage Wars: Barry's Best Buys
1 StaffelAb 12
1 StaffelAb 12
Vor TV
Storage Wars: Barry's Best Buys
Barry Weiss ist von Auktionen nicht mehr wegzudenken. Der sympathische Antiquitätensammler mit den Skeletthandschuhen feierte im Laufe seiner Karriere jedoch nicht nur Erfolge, sondern blieb auch auf so manchem wertlosen Lagerraum sitzen. "Storage Wars" präsentiert Barrys beste Errungenschaften, unschlagbare Taktiken und schlimmsten Fehler.
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren