Storage Wars: Barry's Best Buys

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 2vom 11.12.2025
Treffer ins Schwarze

Storage Wars: Barry's Best Buys

Folge 2: Treffer ins Schwarze

43 Min.Folge vom 11.12.2025Ab 12

Barry Weiss hat ein Händchen für wertvolle Lagerräume, weshalb er sich während seiner Auktions-Karriere so einige Schmuckstücke sichern kann. Seine besten Käufe bringen dem Geschäftsmann einige tausend Dollar ein.

