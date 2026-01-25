Zum Inhalt springenBarrierefrei
Storage Wars - Geschäfte in Kanada

Utopisch

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 16vom 25.01.2026
Utopisch

Storage Wars - Geschäfte in Kanada

Folge 16: Utopisch

24 Min.Folge vom 25.01.2026Ab 12

Die Käufer versammeln sich zur nächsten Auktion in Utopia und hoffen, dass der Name des kleinen Ortes hält, was er verspricht. Roy bringt einen ordentlichen Batzen Bargeld mit und ist bereit, dieses in gute Lager zu investieren. Ursula hingegen hat nur ein kleines Budget und muss sorgfältig abwägen, auf welche Container sie bieten will.

