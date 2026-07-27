Staffel 2Folge 7vom 27.07.2026
Den Kopf verdrehtJetzt kostenlos streamen
Storage Wars - Geschäfte in Texas
Folge 7: Den Kopf verdreht
21 Min.Folge vom 27.07.2026Ab 12
Obwohl die heutige Auktion in Moes Heimatstadt Cedar Hill stattfindet, beweist dieser ein schlechtes Händchen. Kann Mary ihn zur Vernunft bringen? Victor lässt sich von der Herkunft seiner Konkurrenz nicht beeindrucken und setzt im Kampf um die Lagerräume auf eine massige Begleitung.
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Storage Wars - Geschäfte in Texas
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: A&E Television Networks, LLC
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