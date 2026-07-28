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Storage Wars - Geschäfte in Texas

ProSieben MAXXStaffel 3Folge 2vom 28.07.2026
Hitzeschlacht

HitzeschlachtJetzt kostenlos streamen

Storage Wars - Geschäfte in Texas

Folge 2: Hitzeschlacht

21 Min.Folge vom 28.07.2026Ab 12

Die Temperaturen in Lake Highlands lassen auch die Gemüter hochkochen, wenn es darum geht, sich einen vielversprechenden Lagerraum unter den Nagel zu reißen. Als dann auch noch alte Bekannte auf der Auktion auftauchen, ist ein hitziger Bieterwettstreit programmiert. Victor hat derweil ganz andere Sorgen ...

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