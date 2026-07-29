Staffel 3Folge 4vom 29.07.2026
ZickenkriegJetzt kostenlos streamen
Storage Wars - Geschäfte in Texas
Folge 4: Zickenkrieg
21 Min.Folge vom 29.07.2026Ab 12
Was als gewöhnlicher Bieterwettstreit beginnt, entpuppt sich schnell zu einem handfesten Streit: Jenny, Mary und Lesa fahren auf der Auktion in DeSoto die Krallen aus. Dabei hat Jenny allen Grund zur Freude, denn sie kann sich einige herzeigbare Möbelstücke sichern.
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Storage Wars - Geschäfte in Texas
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: A&E Television Networks, LLC
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