Staffel 3Folge 9vom 30.07.2026
Magische MomenteJetzt kostenlos streamen
Storage Wars - Geschäfte in Texas
Folge 9: Magische Momente
21 Min.Folge vom 30.07.2026Ab 12
In Oak Cliff geraten zwei ehrgeizige Frauen aneinander: Mary und Jenny haben dasselbe Objekt im Auge und liefern sich einen nervenaufreibenden Bieterwettstreit. Gemeinsam mit Moe will sich Mary außerdem ein weiteres Schmuckstück unter den Nagel reißen. Ob ihre Taktik aufgeht?
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Storage Wars - Geschäfte in Texas
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: A&E Television Networks, LLC
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