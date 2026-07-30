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Storage Wars - Geschäfte in Texas

ProSieben MAXXStaffel 3Folge 9vom 30.07.2026
Magische Momente

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Storage Wars - Geschäfte in Texas

Folge 9: Magische Momente

21 Min.Folge vom 30.07.2026Ab 12

In Oak Cliff geraten zwei ehrgeizige Frauen aneinander: Mary und Jenny haben dasselbe Objekt im Auge und liefern sich einen nervenaufreibenden Bieterwettstreit. Gemeinsam mit Moe will sich Mary außerdem ein weiteres Schmuckstück unter den Nagel reißen. Ob ihre Taktik aufgeht?

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