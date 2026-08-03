Staffel 5Folge 2vom 03.08.2026
Auf neuen PfadenJetzt kostenlos streamen
Storage Wars - Geschäfte in Texas
Folge 2: Auf neuen Pfaden
21 Min.Folge vom 03.08.2026Ab 12
Das Ranger-Duo Bubba und Ricky freut sich auf die Vielfallt, die auf den Auktionen in DeSoto angeboten wird. Doch ein fremdes Gesicht droht ihnen, ihren Schatz streitig zu machen. Mary besucht die Veranstaltung ohne Moe und freut sich darauf, jede Menge wertvolle Objekte im Alleingang abzustauben. Jenny sucht derweil nach leistbaren Deko-Artikeln für ihre Kunden.
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Storage Wars - Geschäfte in Texas
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: A&E Television Networks, LLC
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