Staffel 5Folge 3vom 03.08.2026
GiftigJetzt kostenlos streamen
Storage Wars - Geschäfte in Texas
Folge 3: Giftig
21 Min.Folge vom 03.08.2026Ab 12
Auf einer Auktion in Dallas stößt Mary auf den Lagerraum ihrer Träume. Blöd nur, dass sie dafür zu wenig Geld mitgebracht hat. Kurzerhand entscheidet sich die Auktionsbesucherin dennoch dafür zu bieten. Neuling David sucht nach wertvoller Ware für seinen bevorstehenden Flohmarkt und Jenny will Objekte im Industrie-Style abstauben.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Storage Wars - Geschäfte in Texas
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: A&E Television Networks, LLC
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren