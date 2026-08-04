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Storage Wars - Geschäfte in Texas

ProSieben MAXXStaffel 5Folge 6vom 04.08.2026
Erzfeind

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Storage Wars - Geschäfte in Texas

Folge 6: Erzfeind

21 Min.Folge vom 04.08.2026Ab 12

Dem schlechten Wetter zum Trotz treffen die Auktionsbesucher in Mesquite ein und hoffen hier auf den ein oder anderen Glückstreffer. Jenny muss Marys Sponsor spielen, denn diese hat kein Bargeld in der Tasche - ganz zum Ärger ihrer Partnerin. Kenny sahnt einen Lagerraum nach dem anderen ab und will damit seine Konkurrenz beeindrucken. Doch Bubba und Ricky schlagen im richtigen Moment zu.

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