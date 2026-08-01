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Storage Wars - Geschäfte in Texas

ProSieben MAXXStaffel 5Folge 7vom 04.08.2026
Überschätzt

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Storage Wars - Geschäfte in Texas

Folge 7: Überschätzt

21 Min.Folge vom 04.08.2026Ab 12

Zickenkrieg in Longview: Lesa ist wieder am Start und das Frauen-Duo Jenny und Mary ahnt bereits, dass das Ärger geben könnte. Lesa will einen neuen Laden eröffnen und um jeden Preis verhindern, dass ihre weibliche Konkurrenz die wertvollen Teile absahnt. Auch Ricky und Bubba sind von der Lady in Pink genervt und lassen sie sogleich auflaufen.

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