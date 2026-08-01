Staffel 5Folge 8vom 04.08.2026
SpionageaktJetzt kostenlos streamen
Storage Wars - Geschäfte in Texas
Folge 8: Spionageakt
21 Min.Folge vom 04.08.2026Ab 12
Mary ist mit ihrem kleinen Bruder Blom auf einer Auktion in Fort Worth. Ihre Begleitung scheint der Käuferin Glück zu bringen, denn die beiden können sich einen Lagerraum voller schöner Objekte sichern. Victor macht sich schon zu Beginn über David lustig - doch ist er auch derjenige, der zuletzt lachen wird?
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Storage Wars - Geschäfte in Texas
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: A&E Television Networks, LLC
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