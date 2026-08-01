Staffel 6Folge 12vom 07.08.2026
Victors SchattenJetzt kostenlos streamen
Storage Wars - Geschäfte in Texas
Folge 12: Victors Schatten
21 Min.Folge vom 07.08.2026Ab 12
Victor und sein Schützling Sonny kommen im Partnerlook zur Auktion in die Eisenbahnstadt Henderson, während Ricky ausnahmsweise ohne seinen Kollegen Bubba auftaucht. Noch vor der ersten Versteigerung bricht zwischen Kenny und Victor ein handfester Streit aus. Bringt der die beiden Männer aus dem Konzept? Jenny will dieses Mal sogar die Monatsrate für ihr Haus riskieren, um an wertvolle Objekte zu kommen.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Storage Wars - Geschäfte in Texas
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: A&E Television Networks, LLC
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren