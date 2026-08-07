Staffel 6Folge 14vom 07.08.2026
Puffy auf der JagdJetzt kostenlos streamen
Storage Wars - Geschäfte in Texas
Folge 14: Puffy auf der Jagd
21 Min.Folge vom 07.08.2026Ab 12
Haslet ist bekannt für seine wohlhabenden Einwohner, kein Wunder also, dass die Käufer in Massen zur Auktion strömen - allen voran auch Lesa, die dieses Mal ihrem Partner Jerry die Führung überlassen will. Doch sie hat die Rechnung ohne Puffy gemacht: Ricky hat seine ehrgeizige Mutter mit auf die Veranstaltung gebracht, die sich schnell als knallharte Konkurrenz entpuppt. Jenny will mit ihren erstandenen Objekten in erster Linie ihren skeptischen Mann beeindrucken.
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Storage Wars - Geschäfte in Texas
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: A&E Television Networks, LLC
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