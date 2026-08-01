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Storage Wars - Geschäfte in Texas

ProSieben MAXXStaffel 6Folge 16vom 07.08.2026
Einmal im Jahr

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Storage Wars - Geschäfte in Texas

Folge 16: Einmal im Jahr

21 Min.Folge vom 07.08.2026Ab 12

Die Saison neigt sich dem Ende zu und die Auktionsbesucher treffen zur Veranstaltung in Fort Worth ein. Unter ihnen ist auch Moe, der sich zuvor die Erlaubnis seiner Frau einholen musste - ihre Bedingung: Er darf lediglich einen einzigen Lagerraum kaufen. Bubba und Ricky wollen die Konkurrenz mit einem üblen Trick täuschen. Ob ihnen ihre neue Taktik den gewünschten Erfolg einbringt?

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