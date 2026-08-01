Staffel 6Folge 2vom 05.08.2026
Klein und feinJetzt kostenlos streamen
Storage Wars - Geschäfte in Texas
Folge 2: Klein und fein
21 Min.Folge vom 05.08.2026Ab 12
Ricky und Bubba sind hochmotiviert: Die Auktionen in Ponda haben ihnen bisher immer tolle Objekte eingebracht. Doch dieses Mal will ihnen Matt die begehrten Lagerräume streitig machen. Mary ist hingegen in Flirtlaune und will sich mit viel Charme ihr Wunschlager unter den Nagel reißen. Und Jenny ist sich sicher: Hier liegen einige Schätze versteckt.
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Storage Wars - Geschäfte in Texas
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: A&E Television Networks, LLC
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