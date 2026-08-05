Staffel 6Folge 3vom 05.08.2026
Beutezug in PantegoJetzt kostenlos streamen
Storage Wars - Geschäfte in Texas
Folge 3: Beutezug in Pantego
21 Min.Folge vom 05.08.2026Ab 12
Auf der Auktion in Pantego will Mary auf ihr Bauchgefühl hören und sich sämtliche Tricks sparen. Bubbas Bauch hingegen, macht ihm große Probleme. Auch Matt will sich ein gutes Lager unter den Nagel reißen, doch er hat seine Rechnung ohne Mary gemacht, was dem Macho gar nicht gefällt. Jenny kauft derweil ein kleines Lager für viel Geld - wird sich ihre Investition auszahlen?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Storage Wars - Geschäfte in Texas
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: A&E Television Networks, LLC
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren