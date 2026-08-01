Staffel 6Folge 4vom 05.08.2026
Kampf der GenerationenJetzt kostenlos streamen
Storage Wars - Geschäfte in Texas
Folge 4: Kampf der Generationen
21 Min.Folge vom 05.08.2026Ab 12
Bubba erscheint ohne Ricky auf der Auktion in Dallas - ganz zur Freude Marys, die sich im Partnerlook gekleidet an dessen Fersen heftet. Doch die aufgeweckte Mary ist nicht Bubbas einziges Problem: Mit Kenny liefert sich der Auktionsprofi ein wahres Duell. Wer von den beiden kann sich die wertvollen Lagerräume unter den Nagel reißen? Währenddessen macht Jenny ihr eigenes Ding. Die Geschäftsfrau will zeigen, was wahre Frauenpower bedeutet.
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Storage Wars - Geschäfte in Texas
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: A&E Television Networks, LLC
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