Staffel 6Folge 7vom 06.08.2026
Bubba 007Jetzt kostenlos streamen
Storage Wars - Geschäfte in Texas
Folge 7: Bubba 007
21 Min.Folge vom 06.08.2026Ab 12
In Fort Worth kochen die Gemüter hoch, als Kenny auf Matt und Bubba trifft. Letzterer ist allein unterwegs und hat sogleich einige seiner geliebten Plastikboxen auf der Einkaufsliste. Mary will ihre Glückssträhne fortsetzen und sich ein paar gut erhaltene Möbelstücke unter den Nagel reißen. Aber die Auktionsbesucherin hat ihre Rechnung ohne ihre Konkurrenz gemacht ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Storage Wars - Geschäfte in Texas
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: A&E Television Networks, LLC
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren