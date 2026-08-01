Staffel 6Folge 9vom 06.08.2026
Italienische KücheJetzt kostenlos streamen
Storage Wars - Geschäfte in Texas
Folge 9: Italienische Küche
21 Min.Folge vom 06.08.2026Ab 12
Jenny will ein ausgefallenes Möbelstück für eine äußerst wählerische Kundin anfertigen - wird sie auf der Auktion die nötigen Rohstoffe dafür finden? Kenny will seine Konkurrenz mit einer Handvoll Geldscheinen beeindrucken - nun muss er nur noch auf das richtige Lager setzen. Matt, der eigentlich auf der Suche nach Möbeln ist, will dem "Flohmarktkönig" sein Wunschlager voller Werkzeug streitig machen.
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Storage Wars - Geschäfte in Texas
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: A&E Television Networks, LLC
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