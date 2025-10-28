Brüderchen, komm, biet mit mirJetzt kostenlos streamen
Storage Wars
Folge 11: Brüderchen, komm, biet mit mir
21 Min.Folge vom 28.10.2025Ab 12
Die Käufer machen sich heute auf den Weg nach Thousand Oaks. Justin und sein Bruder Jay sind ein unschlagbares Duo. Können sie gemeinsam den Hauptgewinn abräumen? Auch Kenny bekommt überraschenden Besuch von seinem Bruder, den er kurzerhand zur Versteigerung mitbringt.
