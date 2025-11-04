The Jenny, the Baker, the Prosthetics MakerJetzt kostenlos streamen
Storage Wars
Folge 10: The Jenny, the Baker, the Prosthetics Maker
21 Min.Folge vom 04.11.2025Ab 12
Auf der Auktion in Menifee bekommt Mary Unterstützung von ihrer Freundin Jenny. Die beiden Powerfrauen wollen wertvolle Objekte abstauben. Auch Jarrod hat große Pläne und verspricht Brandi zum Geburtstag ein besonderes Lager. Darrell schwelgt in Erinnerungen - er konnte hier vor vielen Jahren ein gutes Händchen beweisen und hofft, seine Glückssträhne fortsetzen zu können.
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick