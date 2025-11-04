Zum Inhalt springenBarrierefrei
Storage Wars

Besuch von Barry

ProSieben MAXXStaffel 12Folge 9vom 04.11.2025
Besuch von Barry

Folge 9: Besuch von Barry

21 Min.Folge vom 04.11.2025Ab 12

Kenny besucht die Auktion in Koreatown und wird prompt sentimental - die Location erinnert ihn an seine Anfänge im Auktionsgeschäft. Um dennoch knallhart Geschäfte zu machen, holt er sich Unterstützung von einem alten Bekannten. Jarrod und Brandi versuchen, bei Auktionatorin Laura zu punkten und sich dadurch wertvolle Lager zu sichern.

