Storage Wars
Folge 22: Geheime Superkräfte
22 Min.Folge vom 12.11.2025Ab 12
Die Auktionsjäger wollen in Lancaster, Kalifornien, ein paar Schätze ersteigern. Lisa wird von einem süßen Hund abgelenkt, schafft es aber trotzdem, einen besonderen Preis zu ergattern - eine Underwood Schreibmaschine. Auch Ivy und Isaiah finden interessante Ware in ihrem Lager: antike Werkzeuge zur Herstellung von Fässern. Zur Feier des Tages gibt es für die beiden dann noch ein Gläschen Wein.
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick