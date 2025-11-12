Zum Inhalt springenBarrierefrei
Teuflische Geschäfte

Staffel 13Folge 23vom 12.11.2025
Folge 23: Teuflische Geschäfte

21 Min.Folge vom 12.11.2025Ab 12

Bei einer Versteigerung in Canyon Country versucht Kenny, seine Konkurrenz zu bestechen. Sein Plan zahlt sich aus, als er auf wertvolle Globusse stößt. Ivy und Isaiah wollen derweil das Beste aus ihren ersteigerten Gegenständen herausholen und Brandi wagt sich an ein teuflisches Lager und wird mit lukrativem Inhalt belohnt.

ProSieben MAXX
