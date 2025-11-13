Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Storage Wars

In den Schatten gestellt

ProSieben MAXXStaffel 13Folge 28vom 13.11.2025
In den Schatten gestellt

In den Schatten gestelltJetzt kostenlos streamen

Storage Wars

Folge 28: In den Schatten gestellt

21 Min.Folge vom 13.11.2025Ab 12

Die Temperaturen steigen bei einer Auktion in Moreno Valley - doch Kenny sorgt für Abkühlung und versorgt alle mit Eis am Stiel. Rene hat sich Unterstützung in Form seiner Tochter Tatiana mitgebracht, auch wenn diese noch nicht ganz so fit im Kopfrechnen ist. Auch Ivy hat sich familiäre Hilfe geholt und spannt seine beiden Söhne mit ein. Neuzugang Dusty steht allein da und geht am Ende auch noch leer aus.

Weitere Folgen in Staffel 13

Alle Staffeln im Überblick

Storage Wars
ProSieben MAXX
Storage Wars

Storage Wars

Alle 9 Staffeln und Folgen