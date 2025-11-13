In den Schatten gestelltJetzt kostenlos streamen
Storage Wars
Folge 28: In den Schatten gestellt
21 Min.Folge vom 13.11.2025Ab 12
Die Temperaturen steigen bei einer Auktion in Moreno Valley - doch Kenny sorgt für Abkühlung und versorgt alle mit Eis am Stiel. Rene hat sich Unterstützung in Form seiner Tochter Tatiana mitgebracht, auch wenn diese noch nicht ganz so fit im Kopfrechnen ist. Auch Ivy hat sich familiäre Hilfe geholt und spannt seine beiden Söhne mit ein. Neuzugang Dusty steht allein da und geht am Ende auch noch leer aus.
