Storage Wars
Folge 14: Barrys neue Strategie
21 Min.Folge vom 19.11.2025Ab 12
Rene ist unterwegs nach El Monte und möchte trotz Konkurrenz, seiner Positivität treu bleiben. Auch Brandy hat sich ein ehrgeiziges Motto gesetzt und versucht, ein vielversprechendes Lager mit Gesellschaftsspielen und Büchern zu ergattern. Barry ist von seiner neuen Taktik überzeugt und probiert möglichst oft zu punkten, während Ivy zielstrebig nach seinem Wunschobjekt, interessanten Arbeitswerkzeugen, Ausschau hält.
