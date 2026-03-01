Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 14Folge 2vom 06.03.2026
21 Min.Folge vom 06.03.2026Ab 12

Die Auktionatoren Dan und Laura sind auf dem Weg nach Van Nuys, um eine spannende Veranstaltung zu leiten. Besonders motiviert sind Brandy und Lisa, denn als sie eine antike Couch sehen, entbrennt zwischen den Freundinnen ein wahrer Konkurrenzkampf. Bei einer großen Sammlung von Poolutensilien wittert auch Kenny seine Chance, einen gigantischen Profit herausschlagen zu können. Ivy wirkt trotz seiner brandneuen Sneakers eher unentschlossen.

