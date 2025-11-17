Storage Wars
Folge 3: Der Kampf um den Thron
22 Min.Folge vom 17.11.2025Ab 12
Eine vielversprechende Auktion steht in der Stadt Orange bevor und Rene ist motiviert in einer seiner bisher erfolgreichsten Städte, den Königstitel zu verteidigen. Lisa findet besonders großen Gefallen an einem Lager mit antiken Kaleidoskopen und Musikinstrumenten, während Kenny sich an einem außergewöhnlichen elektronischen Skateboard versucht. Dusty hat Interesse an einigen Lagern, aber er hat Schwierigkeiten, seine Konkurrenten zu überbieten.
