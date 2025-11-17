Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Storage Wars

Abstauben in der Wüste

ProSieben MAXXStaffel 14Folge 4vom 17.11.2025
Abstauben in der Wüste

Abstauben in der WüsteJetzt kostenlos streamen

Storage Wars

Folge 4: Abstauben in der Wüste

21 Min.Folge vom 17.11.2025Ab 12

Dusty ist bei der letzten Auktion leer ausgegangen, daher möchte er in Victorville unbedingt ein Lager ersteigern. Eine riesige Schallplatten-Sammlung weckt sein Interesse, doch auch sein unnachgiebiger Konkurrent Ivy, ist hinter den Tonträgern her. Lisa hat es derweil auf einen Raum im Zen-Stil abgesehen und hofft darin auf einen einzigartigen Fund.

Weitere Folgen in Staffel 14

Alle Staffeln im Überblick

Storage Wars
ProSieben MAXX
Storage Wars

Storage Wars

Alle 12 Staffeln und Folgen