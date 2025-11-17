Storage Wars
Folge 4: Abstauben in der Wüste
21 Min.Folge vom 17.11.2025Ab 12
Dusty ist bei der letzten Auktion leer ausgegangen, daher möchte er in Victorville unbedingt ein Lager ersteigern. Eine riesige Schallplatten-Sammlung weckt sein Interesse, doch auch sein unnachgiebiger Konkurrent Ivy, ist hinter den Tonträgern her. Lisa hat es derweil auf einen Raum im Zen-Stil abgesehen und hofft darin auf einen einzigartigen Fund.
