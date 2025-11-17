Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 14Folge 5vom 17.11.2025
21 Min.Folge vom 17.11.2025Ab 12

Kenny und Barry begeben sich in einer Pferdekutsche zur nächsten Auktion in Riverside und freuen sich auf eine spannende Versteigerung. Lisa muss über ihren eigenen Schatten springen, um dem Ort noch eine zweite Chance zu geben. Ivy beschließt seiner Intuition zu vertrauen und engagiert sich für ein unscheinbares, dennoch möglicherweise profitables Lager.

