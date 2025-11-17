Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 14Folge 6vom 17.11.2025
21 Min.Folge vom 17.11.2025Ab 12

Die Auktionsjäger befinden sich in West Covina und freuen sich auf eine profitable Versteigerung. Rene findet einen Xbox-Controller und beschließt, seiner Entdeckung nachzugehen. Ivy stößt währenddessen in seinem Lager auf zwei praktikable Klappfahrräder und Lisa begeht durch ihren nostalgischen Wahn einen gravierenden Fehler.

