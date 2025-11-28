Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Storage Wars

Immer positiv denken

ProSieben MAXXStaffel 15Folge 23vom 28.11.2025
Immer positiv denken

Immer positiv denkenJetzt kostenlos streamen

Storage Wars

Folge 23: Immer positiv denken

22 Min.Folge vom 28.11.2025Ab 12

In Amerika gibt es rund 185 Millionen Quadratmeter an Selbstlagerflächen. Bezahlen die Besitzer drei Monate lang keine Miete, wird der Inhalt öffentlich versteigert. Dann kommt der Zeitpunkt der vier professionellen Aktionskäufer von Storage Wars: Sie suchen in den verlassenen Garagen nach verlorenen Schätzen, die sie gewinnbringend verkaufen können.

Weitere Folgen in Staffel 15

Alle Staffeln im Überblick

Storage Wars
ProSieben MAXX
Storage Wars

Storage Wars

Alle 15 Staffeln und Folgen