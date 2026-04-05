Storage Wars
Folge 2: Ein spezielles Date
42 Min.Folge vom 05.04.2026Ab 12
Die Käufer machen sich auf zur nächsten Auktion in Montebello. Dort angekommen, fallen ihnen sofort die unzähligen Spinde auf, die versteigert werden. Auch alte Sicherheitsausrüstung findet man auf der Auktion, wovon Ivy sofort begeistert ist. Lisa versucht ihr Glück mit einer Sammlung von Taschen, wird ihre Investition jedoch schon bald bereuen.
Weitere Folgen in Staffel 16
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