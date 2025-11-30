Das Beste von Jarrod & BrandiJetzt kostenlos streamen
Storage Wars
Folge 25: Das Beste von Jarrod & Brandi
21 Min.Folge vom 30.11.2025Ab 12
Aller Anfang ist schwer und so müssen sich auch Jarrod und Brandi erst einmal vor der Konkurrenz beweisen - mit Erfolg, denn schon bald zählt das Pärchen zu gern gesehenen Auktionsgästen. Doch hinter den Kulissen beherrschen oft angespannte Stimmung, Reibereien und Meinungsverschiedenheiten die Versteigerungen. Wie sie trotzdem so erfolgreich sein können? Storage Wars nimmt das Paar unter die Lupe.
