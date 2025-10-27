Schlechte Nachrichten für VeitJetzt ohne Werbung streamen
Sturm der Liebe
Folge 104: Schlechte Nachrichten für Veit
49 Min.Folge vom 27.10.2025Ab 12
Julius bleibt nichts anderes übrig, als seine Angst zu überwinden und in den Pool zu springen, um Charlotte zu retten. Danach liegen sich die beiden erleichtert in den Armen. Marlene und ihr Vater nähern sich einander an - sehr zum Leidwesen von Natascha, die sich noch immer in Dubai befindet. Michael untersucht Veit und stellt ein Problem mit seiner Leber fest.
