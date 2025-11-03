Sturm der Liebe
Folge 114: Die Verehrerin
50 Min.Folge vom 03.11.2025Ab 12
Nach Martins Liebesgeständnis wird Kira von ihren Gefühlen übermannt. Völlig verzweifelt fasst sie daraufhin einen folgenschweren Entschluss. Währenddessen bangen Konstantin und Natascha in der Klinik um Marlenes Leben. Diese muss nach einer Leberentnahme erneut operiert werden. In der Zwischenzeit verfolgt Doris weiterhin ihren perfiden Plan, einen Keil zwischen Charlotte und Julius zu treiben. Eine geheimnisvolle Verehrerin soll ihr dabei behilflich sein.
