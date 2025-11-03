Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sturm der Liebe

Die Verehrerin

SAT.1 emotionsStaffel 8Folge 114vom 03.11.2025
Die Verehrerin

Sturm der Liebe

Folge 114: Die Verehrerin

50 Min.Folge vom 03.11.2025Ab 12

Nach Martins Liebesgeständnis wird Kira von ihren Gefühlen übermannt. Völlig verzweifelt fasst sie daraufhin einen folgenschweren Entschluss. Währenddessen bangen Konstantin und Natascha in der Klinik um Marlenes Leben. Diese muss nach einer Leberentnahme erneut operiert werden. In der Zwischenzeit verfolgt Doris weiterhin ihren perfiden Plan, einen Keil zwischen Charlotte und Julius zu treiben. Eine geheimnisvolle Verehrerin soll ihr dabei behilflich sein.

Sturm der Liebe
SAT.1 emotions
Sturm der Liebe

Sturm der Liebe

