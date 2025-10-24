Marlene lernt Veit kennenJetzt ohne Werbung streamen
Sturm der Liebe
Folge 102: Marlene lernt Veit kennen
48 Min.Folge vom 24.10.2025Ab 12
Marlene ist fest entschlossen, nach Afghanistan zu fliegen, um ihren Halbbruder kennenzulernen. Weder Konstantin noch ihre Mutter wollen ihr die Wahrheit über ihren Vater sagen, können sie aber von der Reise abhalten. Als Natascha dann nach Dubai aufbricht, steigt Veit Bergmann im "Fürstenhof" ab. Alfons und Hildegard stoßen derweil auf Martins Geheimnis.
