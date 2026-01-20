Der Entschluss steht fest!Jetzt ohne Werbung streamen
Sturm der Liebe
Folge 112: Der Entschluss steht fest!
48 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 12
Marlene beschließt, ihrem Vater einen Teil ihrer Leber zu spenden und ihm so das Leben zu retten. Als sie Veit ihre Entscheidung mitteilt, erlebt sie jedoch eine bittere Enttäuschung. In der Zwischenzeit kämpft Martin vehement gegen seine Gefühle für Kira an. Weil ihm das nicht gelingt, überlegt er sogar, sein Priesteramt niederzulegen.
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