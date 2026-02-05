Auf frischer Tat ertapptJetzt ohne Werbung streamen
Sturm der Liebe
Folge 165: Auf frischer Tat ertappt
49 Min.Folge vom 05.02.2026Ab 12
Natascha hat Konstantin erfolgreich die Lüge aufgetischt, dass sie eine Fehlgeburt hatte. Er ist am Boden zerstört und gibt Marlene für alles die Schuld. Charlotte wird unterdessen von Paranoia geplagt. Sie glaubt, dass jemand ihre Almhütte verwanzt hat. Was sie nicht weiß: Dr. Drescher hat ihr ein Medikament verabreicht, durch das sie zunehmend den Verstand verliert. Und Doris hat den Mediziner dazu getrieben ...
