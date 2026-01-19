Konstantin lässt nicht lockerJetzt ohne Werbung streamen
Sturm der Liebe
Folge 197: Konstantin lässt nicht locker
50 Min.Folge vom 19.01.2026Ab 12
Leonard ist begeistert von der Juristin Patrizia und seine Avancen werden von ihr erwidert. Pauline ist enttäuscht von Leonard und glaubt, dass er sich sowieso niemals mit einer einfachen Küchenhilfe wie ihr abgegeben würde. Marlene ist unterdessen fest entschlossen, Michael zu heiraten. Doch erneut wird sie von Konstantin abgelenkt ...
