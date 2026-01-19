Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 emotionsStaffel 8Folge 197vom 19.01.2026
50 Min.Folge vom 19.01.2026Ab 12

Leonard ist begeistert von der Juristin Patrizia und seine Avancen werden von ihr erwidert. Pauline ist enttäuscht von Leonard und glaubt, dass er sich sowieso niemals mit einer einfachen Küchenhilfe wie ihr abgegeben würde. Marlene ist unterdessen fest entschlossen, Michael zu heiraten. Doch erneut wird sie von Konstantin abgelenkt ...

