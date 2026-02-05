Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 emotionsStaffel 8Folge 200vom 05.02.2026
Folge 200: Kaltblütig

49 Min.Folge vom 05.02.2026Ab 12

Joseph beichtet Patrizia eine unangenehme Geschichte aus der Vergangenheit. Zusammen mit Ludwig Saalfeld hatte er die Unterschrift von Paulines Großvater gefälscht, um einen Profit aus dem Verkauf des Fürstenhofs zu erzielen. Am Ort Bichlheim beginnen derweil die Kandidaturen für das Bürgermeisteramt. Als Hildegard von Rosi Zwicks Wahlkampf mitbekommt, möchte sie sich für den kandidierenden Werner engagieren.

SAT.1 emotions
