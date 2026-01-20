Kira steht zwischen zwei MännernJetzt ohne Werbung streamen
Sturm der Liebe
Folge 29: Kira steht zwischen zwei Männern
49 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 12
Charlotte ist von Julius' spontanem Heiratsantrag völlig überrumpelt und bittet ihn um etwas Bedenkzeit. Eigentlich hatte sie nicht vor, noch einmal zu heiraten. Wie wird sie sich am Ende entscheiden? Zurück aus Kanada, macht sich Xaver weiterhin große Hoffnung, dass Kira und er doch noch ein Paar werden und fragt ausgerechnet Martin um dessen Rat. Der angehende Priester fühlt sich schuldig, weil er Kira heimlich geküsst hat und weicht Xaver aus.
